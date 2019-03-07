السفير: التبادل التجاري بين الهند وأذربيجان ارتفع بـ 85 %

باكو، 7 مارس، أذرتاج

قال بافيتلونق وانلالواونان إن حجم التبادل التجاري بين الهند وأذربيجان ارتفع بنسبة 85 في المائة.

أفادت أذرتاج عن وانلالواونان سفير الهند في باكو قوله لصحفيين إن العلاقات بين الهند وأذربيجان لها تأريخ قديم مشيرا خاصة إلى تطور العلاقات في مجالي الاقتصاد والاستثمارات كما هو الحال في جميع المجالات. وأضاف السفير الهندي أن حجم التبادل التجاري بين الهند وأذربيجان ارتفع خلال العامين الاثنين الأخيرين بنسبة 85 في المائة قياسا إلى ما كان عام 2016م قائلا إن هذا مما يبعث سرورا كبيرة وزاد أن اهتمام شركات هندية بأذربيجان في ازدياد مستمر.