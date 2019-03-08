باكو، 8 مارس، أذرتاج تواصل قوات الاحتلال الأرميني خرق نظام وقف إطلاق النار بمختلف اتجاهات خط الجبهة الى أن بلغ عدد الخروقات 26 مرة خلال اليوم. أفادت أذرتاج أن وحدات الاحتلال الارمني أطلقت النيران من مواقعها بقرى ومرتفعات محافظات نويمبريان وبرد وكراسنوسيلسك الارمينية على مواقع الدفاع الاذربيجاني بقرى ومرتفعات محافظات قازاخ وطاووس وجدابيك الأذربيجانية. كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بقرى ومرتفعات في الأراضي المحتلة الاذربيجانية بمحافظات تارتار وأغدام وفضولي وجورانبو.

AZERTAG.AZ : قوات الاحتلال الأرميني تواصل خرق نظام وقف إطلاق النار

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