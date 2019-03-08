باكو، 8 مارس، أذرتاج استقبل الرئيس إلهام علييف في 8 مارس اليوم رئيس المؤتمر اليهودي الروسي يوري كانير مع الوفد المرافق له. أفادت أذرتاج أن رئيس المؤتمر اليهودي الروسي يوري كانير أبلغ ان الوفد زار على هامش الزيارة مدينة قوبا ومشاهدته عمليات التنمية والنمو في أقاليم أذربيجان مؤكدا على تكوين كل ظرف ملائم لتعايش ممثلي جميع الشعوب في البلد بما فيهم اليهود وأشاد بذلك. وقال الرئيس إلهام علييف إن الشعوب والجماعات الشتى كانت وما برحت تتعايش في أذربيجان كعائلة واحدة منذ القرون مفيدا ان البلد فيه كل ظروف ضرورية من اجل تعايشهم في الأمن والأمان. كما أشار رئيس الدولة الى أهمية تنظيم فعاليات دولية مهمة في أذربيجان بشأن تعزيز الحوار بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المؤتمر اليهودي الروسي مع الوفد المرافق له

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