ظريف: أمن أذربيجان ونموها من أمن إيران ونموها

طهران، 9 مارس (أذرتاج).

جرى لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف والوفد المرافق له في زيارته الرسمية الى جمهورية إيران الإسلامية ونظيره الإيراني جواد ظريف.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء ان الطرفين ناقشا في اللقاء العديد من المسائل المطروحة في أجندة العلاقات الثنائية، كذلك تطوير العلاقات في السياحة والثقافة، التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها في إطار اليونسكو.

كما تناول الوزيران بحث المسائل المتعلقة باجتماع وزراء الخارجية لحركة عدم الانحياز الذي سيسبق اجتماع القمة التي ستحتضنها أذربيجان قادة الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز في العام الحالي.

أكد الوزير محمدياروف على ضرورة توفير السلام والأمن في المنطقة، مشيرا إلى وجوب تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان وشيكا لتحقيق السلام والامن والتنمية المستدامة والرفاهية في المنطقة ومحيطا الجانب الإيراني علما بالوضع الحالي لعملية المحادثات.

من جانبه قال الوزير الإيراني جواد ظريف ان بلاده تعتبر أمن أذربيجان وتطورها من امنها وتطورها مشيرا إلى أن الجانب الإيراني حريص على تطوير العلاقات الشاملة مع أذربيجان مع الإشارة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المطروحة للنقاش للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

وقيل في اللقاء ان الأفكار التي قالها رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اثناء زيارته الى جمهورية أذربيجان موقف رسمي لإيران. وشدد الوزير جواد ظريف على ان بلاده تؤيد حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسلامة حدودها، بالطرق السلمية وعن طريق المحادثات.