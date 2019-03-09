مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا

باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 17 عاما في الفترة ما بين 9-11 مارس في باكو وفي 12-16 مارس بتبليسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وجورجيا في الساعة 14:00 بتوقيت باكو في الفترة ما بين 13-15 مارس.