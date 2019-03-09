مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)
سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 17 عاما في الفترة ما بين 9-11 مارس في باكو وفي 12-16 مارس بتبليسي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وجورجيا في الساعة 14:00 بتوقيت باكو في الفترة ما بين 13-15 مارس.
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