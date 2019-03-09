    • / رياضة

    رياضة


    مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا

    ٠٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 17 عاما في الفترة ما بين 9-11 مارس في باكو وفي 12-16 مارس بتبليسي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وجورجيا في الساعة 14:00 بتوقيت باكو في الفترة ما بين 13-15 مارس.

    AZERTAG.AZ :مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٤٤]
    أذربيجان تستضيف كأس العالم للجمباز الفني للرجال والنساء
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
    أكاديمية "هاشموف" تنظم مهرجان "باهار" للشطرنج دون قيد للمشاركة
    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٤١]
    بابايف يحصد الذهبية في بطولة أوروبا الشتوية الـ35 في غلاسكو
    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٣٩]
    قهوجي وديكو يلتقيان مشجعين ضمن يوم التوقيع في باكو
    مواجهة بين منتخبي أذربيجان وجورجيا