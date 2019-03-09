انخفاض إنتاج وقود الديزل والبنزين في العاصمة

باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

انخفض إنتاج وقود الديزل والبنزين في باكو خلال شهر يناير من العام الجاري.

وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه بلغ إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية في العاصمة خلال يناير 216.8 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 5.4 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

انخفض إنتاج وقود الديزل بنسبة 0.4 في المائة وإنتاج البنزين للسيارات بنسبة 3.1 في المائة من المنتجات النفطية.

وارتفع إنتاج الكيروسين بنسبة 1 في المائة وإنتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 59.6 في المائة وإنتاج وقود المازوت بنسبة 29.3 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 11.8 في المائة.