باكو، 10 مارس (أذرتاج). رصد افراد حرس الحدود التابع لوحدة حرس الحدود "هوراديز" لقوات حرس الحدود الاذربيجانية محاولة اختراق حدود الدولة الاذربيجانية مع ايران بالقرب من قرية بالا بهمانلي لمحافظة فضولي في الساعة 06:50 في 10 مارس. افادت وكالة اذرتاج الاذربيجانية الرسمية للانباء نقلا عن جهاز حرس الحدود ان الحراس رصدوا تحركات اشخاص مسلحين من جمهورية ايران الاسلامية في اتجاه جمهورية اذربيجان. رفض خارقو الحدود الامتثال بمطالب وحدة حرس الحدود بالتوقف واطلقوا اعيرة نارية عليها. نتيجة اشتباك مسلح جرى بين الطرفين اصيب الجندي محمدوف سخاوت فضولي اوغلو برتبة العريف بجروح في صدره والجندي جبرائيلوف ودادي خليفه قولو اوغلو بجروح في يده. رغم توصيلهما الى المستشفى العسكري القريب توفي العريف محمدوف فيه متأثرا بالجروح. ولاذ خارقو الحدود بالفرار نحو الجهة التي جاؤوا بعد فشل غرضهم للتسرب. فور الحادث وصل الجنرال التشين قولييف الى مكان الحادث لتفقد الظروف ميدانيا. واجتمع قيادة حرس الحدود مع والد الجندي المقتول وقدموا تعازيهم له. ومنح للعريف محمدوف بعد قتله والجندي جبرائيلوف ميدالية "الاستحقاق غي الخدمة العسكرية " من الدرجة الثالثة. ورفعت الدعوى الجنائية بشأن الحادث وتجري التحقيقات.

AZERTAG.AZ : مقتل عسكري اذربيجاني وجرح آخر في اشتباك مسلح في الحدود مع ايران

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