    • / سياسة

    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١١:٣٥‎]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يخطط في 12 مارس / آذار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة فضولي الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي سايمون تيلر ومارتين شوستر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وميخايل أولارو.

    AZERTAG.AZ :إجراء المراقبة في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٥‎٧]
    بدء مناورات واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١١:٢١]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 23 مرة
    ٠٩.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٤٦]
    الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق
    ٠٩.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣١]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة
    إجراء المراقبة في خط الجبهة