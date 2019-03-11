بدء مناورات واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني

باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

بدأ الجيش الأذربيجاني اليوم مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أنواع الجيش المختلفة وأقسامه ووحدات وكتائب عسكرية تحت قيادة وزير الدفاع، ذلك بناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة انه شارك في المناورات التي ستستمر حتى 15 مارس حوالي 10 آلاف عسكري وحوالي 500 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة ونحو 300 آلية مدفعية وصاروخية ومنظومة صواريخ وراجمات الألغام، حوالي 20 طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل ومختلفة الأغراض من الطيران العسكري.

نفذت تشكيلات الجيش في المناورات مهامها لتحرير الأراضي المحتلة بشن الهجوم الواسع النطاق على العدو المحتمل والتوغل داخل دفاعاته المحصنة وتدميرها، مع تطبيق أسلحة فائقة الدقة وأنظمة الصواريخ والمدفعية وأنواع الطيران المختلفة، ونظرا للخبرة المعاصرة المكتسبة لإجراء عمليات هجومية قتالية.

كما تم تنفيذ طلقات حية بتطبيق أحدث أنواع الأسلحة التي تم دخولها الى تسليح الجيش الأذربيجاني.