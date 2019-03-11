    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تصل الى فرنسا

    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣١]

    باريس، 11 مارس (أذرتاج).

    وصلت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان في زيارة الى جمهورية فرنسا.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تصل الى فرنسا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الهندي
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
    النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان تلتقي مؤسس معهد السرطان الوطني الفرنسي
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
    النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان تلتقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "Suez Groupe" للتنمية الدولية
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٣٠]
    مهربان علييفا تلتقي رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" في باريس
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تصل الى فرنسا النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تصل الى فرنسا