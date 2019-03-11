النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تصل الى فرنسا
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣١]
باريس، 11 مارس (أذرتاج).
وصلت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان في زيارة الى جمهورية فرنسا.
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