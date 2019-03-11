باريس، 11 مارس (أذرتاج). وصلت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان في زيارة الى جمهورية فرنسا.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تصل الى فرنسا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده