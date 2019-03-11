مهربان علييفا تلتقي رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" في باريس

باريس، 11 مارس (أذرتاج).

التقت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان في باريس مع رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" داود دو روتشيلد.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا أعربت عن ارتياحها للقاء مع داود دو روتشيلد.

وقالت السيدة مهربان علييفا ان اخوان روتشيلد الذين كانوا مشهورين في أذربيجان في القرن التاسع عشر أسسوا "جمعية الخزر والبحر الأسود لصناعة النفط والتجارة". كانت أذربيجان، باكو مركز الصناعة النفطية في العالم وجلبوا اخوان روتشيلد استثمارات كثيرة في باكو وأشارت إلى أن كل هذا سبب في المزيد من انتعاش صناعة النفط في باكو. كما أضافت أن اخوان روتشيلد حققوا في باكو مشاريع الخيرية وأنشأوا مبانيا جميلة فيها. واستمر التعاون معهم بعد إعادة استقلال أذربيجان. وأشادت بأهمية اتفاقية التعاون الاستراتيجي المقرر توقيعها بين البنك المركزي الأذربيجاني و شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري". ودعت مهربان علييفا داود دو روتشيلد للقيام بزيارة أذربيجان.

من جانبه أعرب رئيس الشركة داود دو روتشيلد عن سروره لهذا اللقاء مشيرا الى الجذور التاريخية لنشاط اخوان روتشيلد في أذربيجان. وقال انهم يعرفون عن نشاط عائلتهم في أذربيجان وأضاف انهم تركوا بصماتهم في التاريخ. وقبل الدعوة لزيارة أذربيجان بكل سرور.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول التعاون.