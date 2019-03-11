نفطجي يفوز على مضيفه سومغايت

باكو، 11 مارس، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على مضيفه سومغايت بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 80 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت أدارها الحكم أحمدوف أمام 2000 مشجع.

وفتح سومغايت الحساب د26 من طرف بابائي لينتهي الشوط الأول لصالح المضيف إلا أن الضيف الباكوي تمكن من الانتعاش ليظفر الفوز عن طريق امبودج د76 وبولودوف د87.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و8 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ودخول الملعب بدون السماح وخداع الحكم. كما طرد لاعبا من سومغايت بالبطاقة الحمراء المباشرة لضربه لاعب النادي الآخر باليد د77.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و7 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبعد هذه النتيجة يتصدر نفطجي ترتيب الأندية برصيد 44 نقطة ويظل سومغايت بالمركز الثامن الأخير برصيد 16 نقطة.