صبائل يخسر أمام مضيفه غابالا

غابالا، 11 مارس، أذرتاج

خسر صبائل باكو أمام مضيفه غابالا بهدف مقابل هدفين في الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 79 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بالمدينة قادها الحكم محمدوف أمام 550 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض أدينيكي د49 ود55 فيما رد على أحدهما يونس زاده د84.

كما عاقب الحكم لاعبين من غابالا و4 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. كما طرد لاعبا من غابالا بالبطاقة الحمراء بالصفراء الثانية عن سلوك غير رياضي د73.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الشوط الثاني.

وحافظ غابالا موقعه رابعا بهذا الانتصار برصيد 28 نقطة بينما تجمد رصيد صبائل عند 31 نقطة ثالثا.