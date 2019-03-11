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    زيرة يتمكن من التعادل ضيفا على قراباغ

    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٠١]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    تمكن زيرة باكو من التعادل ضيفا على قراباغ أغدام في الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 78 المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو أدارها الحكم جباروف أمام 700 مشجع.

    واستطاع النادي الضيف التصدي لهجمات صاحب الأرض ليظفر بنقطة من المباراة.

    وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ ولاعبين من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    ولم يضف وقتا بدل الضائع إلى الشوط الأول فيما أضاف دقيقتين بدلتين الضائع إلى الشوط الثاني.

    وبعد هذه النتيجة تراجع قراباغ إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة فيما بقي زيرة سابعا قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتمكن من التعادل ضيفا على قراباغ
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