باريس، 11 مارس / آذار، (أذرتاج) التقت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان اليوم نائب الرئيس التنفيذي لشركة "Suez Groupe" للتنمية الدولية إريك جبالي وذلك على هامش زيارتها إلى جمهورية فرنسا. أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع ناقش الطرفان آفاق التعاون في البيئة وتبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية في اتجاهات مختلفة.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان تلتقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "Suez Groupe" للتنمية الدولية

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