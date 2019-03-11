النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان تلتقي مؤسس معهد السرطان الوطني الفرنسي
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
باريس، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان اليوم المؤسس والرئيس السابق لمعهد السرطان الوطني الفرنسي الأستاذ داود حياة.
أفادت وكالة أذرتاج أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول مسائل الوقاية من أمراض الأورام وتبادل الخبرات في هذا المجال وتحديد الاتجاهات الجديدة للتعاون.
كما شدد الجانبان على أهمية إقامة التعاون الوثيق بين مراكز الأورام في كلا البلدين وتنفيذ المشاريع المشتركة.
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