    • / رياضة

    رياضة


    كشلة يتغلب على صباح بثلاثية نظيفة

    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٣٠]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    تغلب كشلة باكو على ضيفه صباح باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 77 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حسنوف أمام 250 مشجع.

    وسجل أهداف كشله أيته د27 ود47 وأميرلي د67.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تأخير استئناف المباراة وسلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الشوط الثاني.

    وبهذه النتيجة رفع كشله رصيده إلى 19 نقطة متقدما أمام زيرة بالمركز السادس ليتبع صباح خامسا برصيد 21 نقطة.

    AZERTAG.AZ :كشلة يتغلب على صباح بثلاثية نظيفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف يوجه بتسهيل إجراءات تأشيرة دخول للوافدين من الأجانب وعديمي الجنسية بشأن نهائي دوري أوروبا لكرة القدم في باكو
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٠١]
    زيرة يتمكن من التعادل ضيفا على قراباغ
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
    صبائل يخسر أمام مضيفه غابالا
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
    نفطجي يفوز على مضيفه سومغايت
    كشلة يتغلب على صباح بثلاثية نظيفة