كشلة يتغلب على صباح بثلاثية نظيفة

باكو، 11 مارس، أذرتاج

تغلب كشلة باكو على ضيفه صباح باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 77 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حسنوف أمام 250 مشجع.

وسجل أهداف كشله أيته د27 ود47 وأميرلي د67.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تأخير استئناف المباراة وسلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع كشله رصيده إلى 19 نقطة متقدما أمام زيرة بالمركز السادس ليتبع صباح خامسا برصيد 21 نقطة.