الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الهندي

باكو، 11 مارس، أذرتاج

تسلم الرئيس إلهام علييف في 11 مارس اليوم أوراق اعتماد سفير جديد التعيين لجمهورية الهند في البلد بافيتلونغ وانلالواونان.

أفادت أذرتاج أن السفير الهندي وانلالواونان استعرض حرس الشرف.

قدم بافيتلونغ وانلالواونان أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف.

ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير الهندي الجديد.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول آفاق تطور التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والسياحة.

وأبلغ السفير بافيتلونغ وانلالواونان انه لن يبخل من جهد خلال مدة عمله الدبلوماسي إلا ويبذله من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وتمنى الرئيس إلهام علييف نجاحا للسفير الهندي مدة فعالياته في البلد.

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