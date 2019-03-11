الرئيس إلهام علييف يوجه بتسهيل إجراءات تأشيرة دخول للوافدين من الأجانب وعديمي الجنسية بشأن نهائي دوري أوروبا لكرة القدم في باكو

باكو، 11 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 11 مارس اليوم على قرار جمهوري ينص على تسهيل إجراءات منح تأشيرة دخول للوافدين الأجانب وعديمي الجنسية إلى أذربيجان للأعمال التنظيمية لمباراة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم المقرر تنظيمها في العاصمة باكو وللمشاركة فيها.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تمكين كل من الوافدين الأجانب وعديمي الجنسية إلى البلد بشأن مباراة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم 2019م من الحصول على تأشيرة دخول مسهلة لدى مطارات أذربيجان الدولية عند الوصول خلال فترة 15 مايو و1 يونيو في حال ابراز احدى الوثائق التالية:

- رسالة رسمية عن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم للدعوة للمشاركة في المباراة،

- وثيقة اعتماد وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ،

- تذكرة مباراة النهائي،

- وثيقة تصدق على شراء تذكرة المباراة.

ويكلف القرار وزارة الخارجية بتبليغ الاتحاد الأوروبي والجهات ذات الصلة للبلاد الخارجية بشأن إمكانية الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية من خلال نظام "أصان ويزا" ونشر هذه المعلومات على موقع الوزارة وكذلك مواقع البعثات الأذربيجانية في الخارج وهيئة الهجرة باشعار شركات الطيران المدني التي تعتني بتنظيم الرحلات إلى أذربيجان ببنود القرار الجمهوري.

يذكر أن نهائي دوري أوروبا لكرة القدم لموسم 2018/2019م تنظم في باكو 29 مايو لدى ملعب باكو الأولمبي.