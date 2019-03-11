الرئيس إلهام علييف يعزي رئيسة إثيوبيا سهلي زودي
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٢٥]
باكو، 11 مارس، أذرتاج
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 11 مارس اليوم ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة الركاب الخاصة بشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيرته الإثيوبية ولأسر الضحايا وللشعب الإثيوبي أجمعين عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.
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