طائرة هابطة اضطراريا في مطار باكو قادمة من البحرين تتجه إلى موسكو غدا

باكو، 11 مارس، أذرتاج

تتجه طائرة خاصة بشركة الخطوط الجوية الأورالية" الروسية هبطت اضطراريا في مطار حيدر علييف في باكو عاصمة أذربيجان اليوم إلى موسكو صباح 12 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن بيان مطار باكو أن ركاب رحلة البحرين – موسكو تم إسكانهم في الفندق.

ويجري فحص الطائرة من قبل متخصصين حاليا بشبهة وجود قنبلة أو عبوة ناسفة على متنها.

هذا وقد سبق أن بثت أذرتاج انه هبطت طائرة من طراز "آيربوس أ 321" متوجهة من البحرين الى موسكو اضطراريا بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي في باكو اليوم في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي. وهبطت اضطراريا بعد تشكك قبطان الطائرة في وجود قنبلة فيها. وأعلن الاستنفار لخدمات الإنقاذ في مطار باكو الدولي. وكانت الطائرة تنقل على متنها 225 شخص مع أفراد الطاقم. قرر قبطان الطائرة إجلاء الركاب عاجلا.