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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٣٨]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض للولايات المتحدة الأمريكية أورل د. ليتنبرغ.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد
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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد