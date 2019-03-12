الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٣٨]
باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض للولايات المتحدة الأمريكية أورل د. ليتنبرغ.
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