باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض للولايات المتحدة الأمريكية أورل د. ليتنبرغ.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

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