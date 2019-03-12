الكويت تدعم الموقف العادل لأذربيجان في حل نزاع قراباغ الجبلي

باكو، 12 مارس (أذرتاج).

أشاد وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في لقائه مع خالد العتيبي والوفد المتكون من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الأذربيجانية في مجلس الأمة الكويتي أمس بالوضع الحالي للعلاقات السياسية بين البلدين مؤكدا على ضرورة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين الحكومتين الأذربيجانية والكويتية لبحث سبل التعاون الاقتصادي. وقال الوزير ان أذربيجان سهلت متطلبات الفيزا لمواطني الكويت معربا عن يقينه من ان الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين تساهم في زيادة التدفق السياحي.

من جانبه أعرب خالد العتيبي عن ارتياحه من زيارة أذربيجان مشيرا الى ان العلاقات الثنائية مبنية على جذور تاريخية قديمة مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين البلدين. وشدد على ان بلاده تدعم الموقف العادل لأذربيجان في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

بدوره أبدى الوزير محمدياروف شكره على موقف دولة الكويت ودعمها في شأن النزاع مشيدا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت الى اللاجئين والنازحين الأذربيجانيين في السنوات الأولى من استقلال أذربيجان.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.