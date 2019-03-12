زيارة ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)
قام اليوم الوفد تحت قيادة رئيس مجلس الشعب لجمهورية داغستان الروسية خيزري شيخسيدوف بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.
وزار الوفد مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
ثم شاهد الوفد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.
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