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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من 13 مارس

    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٤]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مارس.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 13 مارس.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من 13 مارس
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