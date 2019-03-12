النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى لفرنسا

باريس، 12 مارس (أذرتاج).

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 12 مارس في قصر إيليزي مع السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون.

أفادت وكالة أذرتاج أن الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين أذربيجان وفرنسا. وقيل إن زيارة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا إلى فرنسا ستساهم في تطوير العلاقات بين البلدين. أجريت خلال اللقاء تبادل الآراء حول شئون الأسرة والمرأة ومساواة بين الجنسين والتعليم وحماية البيئة وغيرها من المسائل. أعرب الجانبان عن ارتياحهما من نشاط الجامعة الفرنسية بباكو. وقيل إن علم القانون بدأ يدرس لأول مرة في أذربيجان على صعيد الشرق.

ودعت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا السيدةَ الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون للقيام بزيارة أذربيجان. وقبلت السيدة الأولى لفرنسا هذه الدعوة بامتنان.