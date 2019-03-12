باريس، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) التقت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان اليوم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس. أفادت وكالة أذرتاج أن نيكولا ساركوزي أعرب عن ارتياحه لزيارة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان السيدة مهربان علييفا إلى باريس. وقد لوحظ أن هذه الزيارة ساهمت في تطوير العلاقات الفرنسية الأذربيجانية. أعرب الجانبان عن ثقتهما بمواصلة تطوير العلاقات الناجح بين البلدين.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي الرئيس الفرنسي السابق

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