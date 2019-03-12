بحث آفاق العلاقات الأذربيجانية الكويتية

باكو، 12 مارس، أذرتاج

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ضيافت عسكروف في 12 مارس اذار اليوم بالوفد الكويتي المؤلف من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الأذربيجانية بمجلس الامة الكويتية على هامش زيارتهم أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن عسكروف ابلغ أن أذربيجان تعير أهمية للمزيد من تعميق العلاقات مع الكويت متحدثا عن علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.

ولفت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني إلى أن البلدين قد تشكلت بينهما علاقات جيدة سياسيا وتجاريا وثقافيا بجانب تطور العلاقات البرلمانية أيضا. وزاد أن عقد مثل هذه الاجتماعات تساهم في المزيد من توسع التعاون.

وأحاط ضيافت عسكروف الوفد الكويتي علما بنزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ومجزرة خوجالي موضحا أن اكثر من مليون مواطن اذربيجاني اصبحوا لاجئين ومشردين جراء النزاع المذكور.

وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الأذربيجانية بمجلس الامة الكويتي خالد العتيبي إن البلدين بينهما علاقات جيدة مشددا على أن الكويت تدعم بسلامة أراضي أذربيجان وهي كانت وما برحت تؤيد بموقف أذربيجان المحق من معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

وتبادل الطرفان خلال المباحثات الآراء حول آفاق العلاقات الأذربيجانية الكويتية وكذلك سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.