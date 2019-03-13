    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الوفد الإيراني يزور أذربيجان

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١١:٥‎٠]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية فرهاد ديبسند والوفد المرافق له بزيارة أذربيجان في الفترة ما بين 14-15 مارس الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن برنامج الزيارة يشمل على عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الحكومية ومنتدى الأعمال والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين.

    كما سيتم مناقشة الأعمال المنجزة في الفترة ما بعد الدورة الأخيرة للجنة وتوسيع التعاون بين كلا البلدين في مختلف المجالات.

    AZERTAG.AZ :الوفد الإيراني يزور أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٢٤]
    هيئة الجمارك تحول إلى الميزانية اكثر من 336 مليون مانات خلال فبراير
    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٥‎٦]
    السفير: التبادل التجاري بين الهند وأذربيجان ارتفع بـ 85 %
    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٤٦]
    تدشين مسار سكة حديد قزوين – رشت في إيران
    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٤٦]
    حسينوفا: 30 في المائة من أصحاب المشاريع في أذربيجان هن النساء
    الوفد الإيراني يزور أذربيجان