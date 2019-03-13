الوفد الإيراني يزور أذربيجان

باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيقوم وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية فرهاد ديبسند والوفد المرافق له بزيارة أذربيجان في الفترة ما بين 14-15 مارس الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن برنامج الزيارة يشمل على عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الحكومية ومنتدى الأعمال والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين.

كما سيتم مناقشة الأعمال المنجزة في الفترة ما بعد الدورة الأخيرة للجنة وتوسيع التعاون بين كلا البلدين في مختلف المجالات.