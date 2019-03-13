باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي

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