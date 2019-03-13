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    الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٤٤]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي