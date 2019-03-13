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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٤]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة السيدة ميريان إيغيني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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