ناتيا تورافا: يتم تزويد جورجيا بالغاز الطبيعي من أذربيجان بشكل كامل

تبليسي، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

يتم تزويد جورجيا بالغاز الطبيعي من أذربيجان بشكل كامل. أعتقد أن هذا سيستمر أيضا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها نائبة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورافا أثناء تصريحها الصحفي.

قالت: "أذربيجان هي شريكنا الاستراتيجي في مجال الغاز الطبيعي وتبقى أذربيجان موردا رئيسيا للغاز في جورجيا. كما سيزيد حجم الغاز الأذربيجاني المستورد إلى جورجيا على مشروع "شاه دنيز -2" في السنوات القادمة".