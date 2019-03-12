باريس، 12 مارس (أذرتاج). جرى في 12 مارس لقاء بين النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الأذربيجانية الفرنسية. وقال فيران إن البلدين حريصان على تطوير العلاقات بين البرلمانين. تحدثت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا عن أهمية تطور العلاقات البرلمانية الثنائية مشيرة الى أهمية تبادل الزيارات. دعت مهربان علييفا رئيسَ الجمعية الوطنية الفرنسية للقيام بزيارة أذربيجان. وقبل ريشار الدعوة بكل امتنان.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

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