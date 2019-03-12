    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٣:٥‎١]

    باريس، 12 مارس (أذرتاج).

    جرى في 12 مارس لقاء بين النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الأذربيجانية الفرنسية.

    وقال فيران إن البلدين حريصان على تطوير العلاقات بين البرلمانين.

    تحدثت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا عن أهمية تطور العلاقات البرلمانية الثنائية مشيرة الى أهمية تبادل الزيارات.

    دعت مهربان علييفا رئيسَ الجمعية الوطنية الفرنسية للقيام بزيارة أذربيجان. وقبل ريشار الدعوة بكل امتنان.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي عدد من اعضاء مجلس الإدارة لمركز نظامي كنجوي الدولي
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٠]
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي الرئيس الفرنسي السابق
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى لفرنسا
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية