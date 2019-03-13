انطلاق كأس العالم للجمباز الفني للرجال والنساء في باكو غدا

باكو، 13 مارس، أذرتاج

تستضيف أذربيجان فترة 14-17 مارس الحالي مسابقات الجمباز الفني للرجال والنساء لكأس العالم للاتحاد الدولي للجمباز.

أفادت أذرتاج أن البطولة المنظمة لدى ملعب الجمباز الوطني تكون مرحلة انتقالية هامة لمن يريد المشاركة من الرياضيين والرياضيات في ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية الصيفية حيث تم تسجيل 42 بلدا للمشاركة في المسابقة المقامة في أذربيجان ومن المتوقع تنافس 121 رياضي و49 رياضية فيها بينهم حائزون على الميداليات الأولمبية والأوروبية المختلفة.

وتنظم في اليومين الاولين من البطولة مسابقات تأهيلية وفي اليومين الأخيرين مراحل نهائية.

ويمثل أذربيجان فيها مراد أقا رضايف وايفان تيخونوف ونيكيتا سيمونوف للرجال ومارينا نكراسوفا للإناث.

كما يقدم الاتحاد الأذربيجاني للجمباز كأسه الخاص لرياضيين ورياضيات يحصلون على أكبر نقاط.