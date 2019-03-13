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    الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 7.4 مليون دولار

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٠٢]

    تبليسي، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انخفضت دين جمهورية جورجيا لأذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن ذلك جاء في التقرير الشهري لوزارة المالية الجورجية.

    اعلن أن حجم دين جورجيا لأذربيجان بلغ 7 ملايين و435 ألف دولار في 28 فبراير من هذا العام. انخفض دين الدولة المجاورة بمقدار 384 الف دولار قياسا إلى شهر يناير من العام الجاري.

    واستقر حجم الدين الخارجي العام لجورجيا في شهر فبراير عند 5 مليارات و448.1 مليون دولار بانخفاض مسجل عند 18 مليار و549 ألف دولار.

    وتبلغ حصة الحكومة من هذا المبلغ 5 مليارات و280.3 مليون دولار.

    تتخذ ألمانيا (323.7 مليون دولار) وفرنسا (252.4 مليون دولار) واليابان (213.3 مليون دولار) في الأماكن الثلاثة الأولى للدول التي تدينها جورجيا أكثر.

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