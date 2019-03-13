رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأذربيجانية يلتقي وزير الدفاع البلغاري

باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

جرى اللقاء في صوفيا عاصمة بلغاريا بين النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال نجم الدين صديقوف ونائب رئيس الوزراء للأمن العام والأمن في الجمهورية البلغارية وزير الدفاع كراسيمير كاراكاجانوف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

شدد الطرفان على أهمية تطوير التعاون في المجالين العسكري والحربي التقني وناقشا سبل توسيعه.