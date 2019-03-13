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    زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب جزر هاواي

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٢١]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جزر هاواي.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة 10:55 بالتوقيت المحلي على بعد 12 كم من جنوب فولكين وعلى عمق 5.9 كم.

    حدثت الهزات الأرضية قرب بركان نشط كيلوا في الجزر.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب جزر هاواي
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