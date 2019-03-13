حظر بيع قطع أرضية الى المواطنين الأجانب في جورجيا يؤدي الى أضرار مادية كبيرة

تبيليسي، 13 مارس (أذرتاج).

انخفض حجم الاستثمارات في الزراعة لدرجة ملحوظة بسبب حظر شراء المواطنين الأجانب القطع الأرضية في جورجيا.

افاد مراسل اذرتاج من تبيليسي ان هذه الكلمات قالها اواتار دانيليا النائب من "حزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية" الحاكم وزير الزراعة السابق في كلمة ألقاها في البرلمان.

أضاف ان 1500 مشروع زراعي لم ينفذ بسبب هذا الحظر وسجل انخفاض بمبلغ 200 مليون "لاري" في حجم الاستثمارات.

يشار إلى أن البرلمان سن في يونيو عام 2017 قانونا يحظر بيع القطع الأرضية إلى المواطنين الأجانب، ذلك بمبادرة الحزب الحاكم.

بعد ذلك، فرضت قيود على حقوق عدد كبير من المواطنين الأجانب على الأرض. استطاع شخص واحد من الأجانب فقط إعادة حقه في الملكية على الأرض بعد إثباته عدم دستورية ذلك القانون من خلال رفع دعوى قضائي في محكمة الدستور.