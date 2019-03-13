جورجيا تمنع تحليق بوينغ ماكس في أجوائها

باكو، 13 مارس، أذرتاج

أصدرت حكومة جورجيا قرارا يمنع مؤقتا تحليق طائرات بوينغ 737-8 ماكس وبوينغ 737-9 ماكس في أجواء البلاد.

أفادت أذرتاج عن بيان إدارة الطيران المدني الجورجية أن القرار صدر بهدف ضمان امن الركاب والطيران ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 13 مارس آذار.

وجاء في البيان أن الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس غير مدرجة في سجل المراكب الجوية المدنية الجورجية الحكومية الأمر الذي يفيد أن الحظر المؤقت لن يؤثر كثيرا على النقل الجوي في البلد.

يذكر أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية حظرت مؤقتا تحليق طائرات بوينغ 737-8 ماكس وبوينغ 737-9 ماكس في أجواء الاتحاد الأوروبي.