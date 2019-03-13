    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المعهد الشعبي الصيني للشؤون الخارجية

    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    استقبل الرئيس إلهام علييف في 13 مارس اليوم رئيس المعهد الشعبي الصيني للشؤون الخارجية المساعد الخاص لوزير الخارجية الصيني فو هايلونغ.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع تناول أهمية المنتدى العالمي السابع المنظم في باكو مع التأكيد على مساهمة هذه الفعالية في عمل تعزيز التعاون الدولي.

    وأبلغ فو هايلونغ امتنانه من الاستقبال معبرا عن ارتياحه من زيارته أذربيجان ومشاركته في هذه الفعالية. وأشار إلى وجود علاقات الصداقة بين الصين وأذربيجان.

    وقال رئيس الدولة إن العلاقات الأذربيجانية الصينية تتطور بنجاح في مختلف المجالات وابلغ أن التعاون انتقل إلى مرحلة جديدة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المعهد الشعبي الصيني للشؤون الخارجية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل الرئيسين المشاركين وأعضاء هيئة إدارة لمركز نظامي الكنجوي الدولي
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إضافة
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢٣:٥‎١]
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٠]
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي الرئيس الفرنسي السابق
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المعهد الشعبي الصيني للشؤون الخارجية