الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المعهد الشعبي الصيني للشؤون الخارجية

باكو، 13 مارس، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 13 مارس اليوم رئيس المعهد الشعبي الصيني للشؤون الخارجية المساعد الخاص لوزير الخارجية الصيني فو هايلونغ.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع تناول أهمية المنتدى العالمي السابع المنظم في باكو مع التأكيد على مساهمة هذه الفعالية في عمل تعزيز التعاون الدولي.

وأبلغ فو هايلونغ امتنانه من الاستقبال معبرا عن ارتياحه من زيارته أذربيجان ومشاركته في هذه الفعالية. وأشار إلى وجود علاقات الصداقة بين الصين وأذربيجان.

وقال رئيس الدولة إن العلاقات الأذربيجانية الصينية تتطور بنجاح في مختلف المجالات وابلغ أن التعاون انتقل إلى مرحلة جديدة.