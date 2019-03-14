باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج) انطلقت فعاليات منتدى باكو العالمي السابع تحت عنوان "السياسة الخارجية الجديدة في العالم" اليوم في باكو عاصمة أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى. والتقطت صور جماعية في البداية. افتتح المندوب المشارك في رئاسة مركز نظامي الكنجوي الدولي إسماعيل سراج الدين المنتدى والقى كلمة افتتاحية. وألقى رئيس الدولة إلهام علييف كلمة في حفل الافتتاح. يشارك 500 شخص يمثلون عن 50 بلدا في المنتدى الذي سيستمر 3 أيام. سيواصل المنتدى عمله مع الجلسات العالمية والإقليمية.

AZERTAG.AZ : بدء فعاليات منتدى باكو العالمي السابع

الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المنتدى

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