أستانا، 14 مارس (أذرتاج). انتهت اليوم بطولة العالم للشطرنج بين فرق لاعبي الشطرنج التي نظمت لأول مرة في كازاخستان. أفاد مراسل أذرتاج من أستانا ان الفريق الأذربيجاني انتصر في الجولة التاسعة الأخيرة من البطولة على الفريق المصري بحساب 2,5:1,5. خلال البطولة نافس الفريق الاذربيجاني فرق اللاعبين من الصين وبريطانيا وكازاخستان والسويد والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والهند وايران وحصل على المركز السابع من بين 10 فرق. كان يضم الفريق الاذربيجاني كلا من اللاعبين آركادي نايديتس ورؤوف محمدوف وقدير حسينوف وإلتاج سفرلي ونجات عباسوف. وحصل الفريق الروسي على المركز الأول في البطولة.

AZERTAG.AZ : الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده