    • / رياضة

    رياضة


    الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري

    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣٠]

    أستانا، 14 مارس (أذرتاج).

    انتهت اليوم بطولة العالم للشطرنج بين فرق لاعبي الشطرنج التي نظمت لأول مرة في كازاخستان.

    أفاد مراسل أذرتاج من أستانا ان الفريق الأذربيجاني انتصر في الجولة التاسعة الأخيرة من البطولة على الفريق المصري بحساب 2,5:1,5.

    خلال البطولة نافس الفريق الاذربيجاني فرق اللاعبين من الصين وبريطانيا وكازاخستان والسويد والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والهند وايران وحصل على المركز السابع من بين 10 فرق.

    كان يضم الفريق الاذربيجاني كلا من اللاعبين آركادي نايديتس ورؤوف محمدوف وقدير حسينوف وإلتاج سفرلي ونجات عباسوف.

    وحصل الفريق الروسي على المركز الأول في البطولة.

    AZERTAG.AZ :الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٠١]
    انطلاق كأس العالم للجمباز الفني للرجال والنساء في باكو غدا
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف يوجه بتسهيل إجراءات تأشيرة دخول للوافدين من الأجانب وعديمي الجنسية بشأن نهائي دوري أوروبا لكرة القدم في باكو
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    كشلة يتغلب على صباح بثلاثية نظيفة
    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٠١]
    زيرة يتمكن من التعادل ضيفا على قراباغ
    الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري الفريق الأذربيجاني ينهي مشاركته في بطولة العالم للشطرنج مع الفوز على الفريق المصري