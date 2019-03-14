انعقاد اجتماع رؤساء الأركان للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٥٥]
موسكو، 14 مارس (أذرتاج).
شارك النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال نجم الدين صديقوف في اجتماع لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في موسكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن رؤساء الوفود قاموا بتبادل الآراء حول جوانب مختلفة للتعاون العسكري في إطار رابطة الدول المستقلة.
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