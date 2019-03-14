    • / سياسة

    سياسة


    انعقاد اجتماع رؤساء الأركان للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة

    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٥‎]

    موسكو، 14 مارس (أذرتاج).

    شارك النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال نجم الدين صديقوف في اجتماع لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في موسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رؤساء الوفود قاموا بتبادل الآراء حول جوانب مختلفة للتعاون العسكري في إطار رابطة الدول المستقلة.

    AZERTAG.AZ :انعقاد اجتماع رؤساء الأركان للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠٥‎]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 27 مرة
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٠٥‎]
    رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأذربيجانية يلتقي وزير الدفاع البلغاري
    ١٣.٠٣.٢٠١٩ [١٢:١٩]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 22 مرة
    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٠]
    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
    انعقاد اجتماع رؤساء الأركان للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة