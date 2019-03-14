الرئيس الأذربيجاني يلتقي نظيره الألباني

باكو، 14 مارس (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 مارس رئيس ألبانيا إيلير ميتا الذي يزور البلد للمشاركة في منتدى باكو العالمي السابع.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أعرب عن شكره على مشاركة الرئيس الألباني في المنتدى. وصف زيادة عدد المشاركين الرفيعي المستوى في المنتدى بالمؤشر على تعزيز نفوذه في العالم مشيرا الى انه بخلق فرصا واسعة لمناقشة العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الدولية.

تناول الرئيس إلهام علييف في حديثه مشروع "تاب" مشيرا الى ان الاعمال في تنفيذه تستمر بنجاح وتصل الى نهايتها. وذكر الرئيس علييف ان هذا المشروع يربط البلدين والشعبين أيضا.

من جهته تطرق الرئيس الألباني إيلير ميتا في حديثه الى أهمية منتدى باكو العالمي السابع مشيرا الى انه يساهم في التعاون الدولي. وأبدى شكره للرئيس إلهام علييف على دعمه لتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس الألباني أن الأعمال في مشروع "تاب" يجري بنجاح معلنا ان بلاده حريصة على توسيع العلاقات في المجالات المختلفة منها السياحة وجلب أذربيجان في إنشاء نظام التغويز المحلي في ألبانيا.

أكد الطرفان في اللقاء ان البلدين يتعاونان ويتضامنان بنجاح في المرافق الدولية. كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل توسيع التجارة وبحث إمكانيات التصدير والتوريد، انشاء التعاون بين دوائر الاعمال وغيرها من المسائل.