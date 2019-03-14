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    عقد منتدى الأعمال والاستثمار بين أذربيجان وإيران في باكو

    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٢٣]

    باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار الأذربيجاني الإيراني في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف الذي القى كلمة في المنتدى اعلن أنه تم عقد 25 منتدى للأعمال بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية. وزادت العلاقات الاقتصادية والتجارية بنسبة 74 في المئة خلال عامي 2017-2018.

    كما أكد الوزير شاهن مصطفايف أن التعاون تطور في مجالات النقل والزراعة والسياحة.

    AZERTAG.AZ :عقد منتدى الأعمال والاستثمار بين أذربيجان وإيران في باكو
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