رئيس البرلمان السلفادوري يستضيف وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام

باكو، 14 مارس (اذرتاج).

استقبل نورمان كويجانو رئيس برلمان جمهورية السلفادور وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، وذلك بمقر البرلمان السلفادوري، كما حضر اللقاء عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام من السلفادور السيد جوستافو أكوستا.

ورحب كويجانو بالجروان ووفد المجلس العالمي للتسامح والسلام شاكراً جهود المجلس في نشر قيم التسامح حول العالم، وتناول اللقاء أهمية التعاون في مشاريع ومبادرات تدعو للتسامح والسلام في أمريكا الجنوبية والعالم أجمع، كما أبدى رئيس البرلمان السلفادوري دعمه وتأييده لأهداف المجلس السامية، مؤكداً على استعداد برلمان بلاده لدعم مشاريع المجلس لما فيه خير ومصلحة شعوب العالم.

من جانبه قدم الجروان شرحاً عن مستجدات العمل في المجلس العالمي بشكل عام والبرلمان الدولي للتسامح والسلام بشكل خاص، مؤكداً أهمية التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية والثقافية والتعليمية والإعلامية لدعم نشر قيم التسامح بما يحقق السلام حول العالم .