الرئيس إلهام علييف يلتقي بنائب رئيس الوزراء الروماني

باكو، 14 مارس، أذرتاج

التقى الرئيس إلهام علييف في 14 مارس اليوم بنائبة رئيس الوزراء الروماني

السيدة أنا بيرتشال.

أفادت أذرتاج ان السيدة أنا بيرتشال نقلت تحيات الرئيس الروماني ورئيس

الوزراء الروماني لرئيس الدولة مفيدة أن هذا اللقاء يفتح فرصا جديدة

لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. اشارت الى الاحتفال هذا العام

بالذكرى السنوية الـ10 لاقامة الشراكة الاستراتيجية بين اذربيجان

ورومانيا.

وطلب رئيس الدولة بدوره بنقل تحياته الى الرئيس الروماني ورئيس الوزراء

الروماني. وذكر الرئيس إلهام علييف ان مساهمات شخصية ودعما تساهمها

السيدة أنا بيرتشال في تطوير العلاقات بين أذربيجان ورومانيا يشاد بها في

أذربيجان. وقال رئيس الدولة إن ثمة فرصا كبيرة للمزيد من تطوير العلاقات

الثنائية بين البلدين خاصة تشجيع التعاون الاقتصادي التجاري.

وتناول اللقاء كذلك علاقات التعاون في اطار المنظمات الدولية مع الاشادة

بدعم البلدين بعضهما بعضا.

وتطرق رئيس الدولة الى مسألة مشاركة رومانيا في المجلس الاستشاري لممر

الجنوب للغاز.

وأبلغت أنا بيرتشال أن رومانيا تدعم عن كثب توسع العلاقات بين أذربيجان

والاتحاد الاوروبي خلال مدة رئاستها مجلس الاتحاد الاوروبي.