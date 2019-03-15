نيوزيلندا.. مذبحة في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة

باكو، 15 مارس (أذرتاج).

لقي 49 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 39 آخرين في هجومين إرهابيين نفّذهما مسلحون على مسجدين في منطقة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تي أر تي العربي ان عدد ضحايا الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا ارتفع إلى 49 شخصاً وإصابة أكثر من 39 آخرين بحسب الشرطة النيوزيلندية، وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد أعلنت قبل ذلك أن 40 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة، الجمعة، إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايستشيرش.

وأضافت جاسيندا أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني إلى أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على قوائم المراقبة.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجوم على المسجدين بأنه "عمل إرهابي".

من جهته أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين هو يميني متطرف من أستراليا.

في سياق متصل دعت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، جميع المساجد في البلاد لإغلاق أبوابها أثناء صلاة الجمعة.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش، في تصريحات للصحفيين، إنه يدعو جميع المساجد في عموم البلاد لإغلاق أبوابها احترازاً بعد الهجوم على مسجد النور في منطقة هاجلي بارك، ومسجد آخر في منطقة لينوود.