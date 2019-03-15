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    اقتصاد


    بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 68 دولار

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يباع النفط الأذربيجاني بقيمة أكثر من 68 دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من نفط "أذري لايت" بيع بقيمة 68.82 دولار بعد ارتفاعه 0.23 دولار.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 68 دولار
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