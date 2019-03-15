باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج) يباع النفط الأذربيجاني بقيمة أكثر من 68 دولار. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من نفط "أذري لايت" بيع بقيمة 68.82 دولار بعد ارتفاعه 0.23 دولار.

AZERTAG.AZ : بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 68 دولار

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