قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في قريتي موسيسقخ وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أغدام وكوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي جيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي باش قروند ويوفسجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة تارتار الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.